BB Competition “sugli scudi” al rally delle Colline Metallifere

La Spezia - ’ ancora all’insegna dei festeggiamenti da podio assoluto che BB Competition ha mandato in archivio il fine settimana agonistico. La scuderia spezzina, impegnata sulle prove speciali del Rally delle Colline Metallifere - svoltosi nella provincia di Livorno - ha visto elevarsi Claudio Arzà in terza posizione finale, al volante della Citroën C3 R5 “gommata” Michelin messa a disposizione dal team PRT di Daniele Pellegrineschi e supportata in campo gara da GCar Sport. Affiancato “alle note” da David Castiglioni, il pilota ligure si è visto costretto ad una condotta conservativa nei primi due giri di prove, legata ad una condizione di setup non soddisfacente. Una situazione che ha portato Claudio Arzà ad affrontare le restanti “speciali” cercando di sperimentare nuove soluzioni in vista del Rallye Elba, appuntamento valido per il Campionato Italiano WRC e la Coppa Rally di Zona. Le due prove conclusive hanno infatti confermato la bontà delle scelte adottate in occasione dell’ultimo service disponibile, con un sensibile miglioramento in termini di riscontri a fronte di una condizione di pneumatici limitante rispetto alle speciali precedenti.

“Peccato aver gettato al vento quattro prove - il commento di Claudio Arzà - visto che nell’ultimo giro di speciali abbiamo dimostrato di aver trovato la quadra, stravolgendo quelle che erano le nostre concezioni iniziali di setup. Tutto questo tornerà però utile in vista del Rallye Elba, ne sono certo. Sono contentissimo e soddisfatto dell’ottima prestazione del nostro equipaggio Betti-Fasulo, che ha regalato alla scuderia la vittoria di classe R2. Tengo a ringraziare in primis Daniele Pellegrineschi e tutto il team PRT per l’ottimo lavoro svolto, Michelin e tutti i nostri partner”.



Di grandi contenuti la vittoria nella classe R2B conquistata da Marco Betti e Leonardo Fasulo. Per l’equipaggio portacolori di BB Competition, il Rally delle Colline Metallifere è valso il miglior risultato finora conquistato al volante della Peugeot 208, vettura che il pilota utilizzava per la terza volta in carriera. Un successo che ha visto coinvolto il team PRT, compartecipe del primato di categoria e di una gratificante tredicesima posizione assoluta. A rivelarsi decisivo nella conquista della vittoria tra le “R2B”, i chilometri della prova conclusiva, affrontata in modo aggressivo seppur con gomme usurate. A negare la partenza della prova inaugurale a Giuseppe Iacomini e Simone Marchi, un problema di pescaggio benzina alla loro Peugeot 206 S1600.