Attesa per il parere della Lega, il sindaco esulta: "Lavorato bene..."

La Spezia - Tocca alla Lega di serie A certificare adesso l'utilizzo dello stadio "Alberto Picco". Con il via libera delle autorità locali, riunite nella Commissione provinciale di vigilanza, e la concessione dell'agibilità alla nuova Curva Piscina, manca solo il parere dell'organo calcistico per aprire alla vendita dei biglietti per Spezia-Udinese di domenica prossima.

La capienza teorica del Picco è di 11.418 posti a sedere, dimezzati in virtù dei protocolli Covid e probabilmente arrotondati in sede di una prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a 5700. Il traguardo è vicino e il sindaco Pierluigi Peracchini esulta: "Quando si fanno le cose per bene, i risultati vengono. E' stato uno sforzo immenso”. E per il futuro, quando si dovrà parlare di abbattere e ricostruire la tribuna? “Dipende dai Platek. Noi abbiamo fatto lo sforzo massimo che potevamo compiere, sostenere questo investimento non è stato facile per il Comune".