Atletica e mondo dello sport spezzino in lutto: è morto Norberto Capiferri

La Spezia - Sport spezzino in lutto per la scomparsa di uno dei suoi più illustri protagonisti, Norberto Capiferri, grande atleta e sportivo era stato nominato l'anno scorso presidente del Comitato organizzatore locale dei Campionati italiani assoluti di atletica che avrebbero dovuto tenersi nella nostra città al Centro Sportivo “A. Montagna” ma il Covid ha impedito lo svolgimento di questa manifestazione. "Sono molto addolorato. Norberto Capiferri è stato prima di tutto un grande atleta - ha dichiarato il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -, primo campione italiano indoor nel salto triplo nel 1970, l'anno in cui la disciplina fu introdotta. Di campionati e meeting ne ha vissuti a decine e rimane il rammarico che non abbia potuto organizzare e assistere ai campionati assoluti individuali di atletica leggera nella sua città. Alla sua famiglia a nome mio e della città tutta porgo le più sentite condoglianze". Condoglianze che anche la redazione di Città della Spezia condivide.