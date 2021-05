Atleti Spezzini alle qualificazioni regionali del campionato italiano FIN

La Spezia - Presso il centro sportivo di Rapallo si è svolta la prima prova regionale del campionato FIN in vasca lunga 50 metri, negli anni passati la competizione si svolgeva unicamente nella piscina del capoluogo Ligure Sciorba, padrona di casa della competizione la S.S.D. Rapallo Nuoto. Più di 600 atleti si sono nuovamente potuti confrontare nella vasca olimpionica del Poggiolino di rapallo per la prova regionale valevole per i campionati italiani, in concomitanza con il XII TROFEO CITTÀ DI RAPALLO. Purtroppo la manifestazione si è dovuta svolgere a porte chiuse, alla stregua degli altri sport, senza il tifo del pubblico, sempre molto numeroso in queste importanti gare disputate per conquistare il pass per gli Assoluti in programma a Riccione. Nelle specialità 100 metri dorso, 50 metri stile, 50 metri farfalla, 50 metri rana, 800 e 200 metri stile libero, si sono distinti tra gli altri anche gli atleti spezzini, tra i quali quelli dello SPEZIA NUOTO, capitanati dall'allenatore federale Gianluca Borrini.



Uno sforzo organizzativo davvero impressionante ma grazie alla collaborazione di FIN Liguria, cronometristi, giudici, allenatori, atleti e staff Rapallo Nuoto naturalmente i complimenti più grandi ai nostri giovani atleti spezzini. Andrea Franceschini, Andrea Costa, Mangano Noemi, Venditti Elisa, Chindamo Giulia, Macera Nicole, Cristopher Traboco.