Assegnazione temporanea palestre scuole, possibile fare domanda

La Spezia - L’amministrazione comunale della Spezia intende procedere, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assegnazione temporanea delle palestre ubicate nelle strutture scolastiche ad associazioni o società sportive che ne faranno richiesta, al fine di promuovere le attività sportive e favorire prevalentemente la pratica dello sport giovanile nel territorio comunale. Nelle strutture non potranno essere organizzate e/o svolte attività agonistiche e/o con la presenza di pubblico. Il periodo di assegnazione delle strutture è compreso tra il 6 settembre 2021 ed il 31 luglio 2022, con modalità di utilizzo determinate anche dalle disposizioni legislative ed amministrative rivolte alla prevenzione dal contagio Covid-19. L’utilizzo delle palestre è assegnato direttamente dal Comune della Spezia attraverso il Centro di Responsabilità Sport alle associazioni o società che ne faranno richiesta esclusivamente attraverso il relativo bando annuale. Non verranno prese in considerazione richieste presentate successivamente alla scadenza del termine del 30 giugno 2021 alle 12.



L’assegnazione avviene generalmente per un’unica palestra. Solo nel caso vi siano delle strutture non assegnate per mancanza di interesse da parte delle Società partecipanti al bando, potrà essere concesso l’uso anche di un secondo impianto. Le società, al momento della domanda, ovvero entro il 30/06/2021 alle 12, devono dichiarare, la loro calendarizzazione settimanale e la quantificazione oraria di cui intendono fruire, oltre ai riferimenti. Per accedere all’utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche le associazioni e le società sportive dovranno produrre una domanda direttamente sul portale https://laspezia.acquistitelematici.it secondo lo schema indicato nella documentazione scaricabile direttamente dal medesimo.