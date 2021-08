Arriva Sher e i social dello Spezia fanno il pieno di like dall'Iraq

La Spezia - A partire da giovedì 19 agosto, giorno dell'ufficializzazione di Aimar Sher, il profilo Facebook dello Spezia Calcio ha avuto un balzo di 1.500 like in più. Quasi tutti dalla zona mediorientale. Il 18enne di Kirkuk è infatti il secondo calciatore iracheno ad approdare in serie A dopo il difensore Ali Adnan, per tre stagioni a Udine con discreti risultati.

In attesa dell'esordio, possibile già da sabato a Roma, l'attenzione in patria nei confronti del centrocampista è alta. Trasferitosi a soli 4 anni in Svezia, è in possesso del doppio passaporto e potrebbe anche scegliere la nazionale scandinava per cui ha già vestito la maglia dell'U16. Ovviamente i tifosi iracheni sperano in un altro esito.