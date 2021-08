Arriva Mikael Ellertsson, fresco di convocazione con l'Islanda

La Spezia - E' stato depositato in queste ore il contratto di Mikael Ellertsson, attaccante classe 2002 prelevato dalla Spal. Il 19enne, ieri in campo nel secondo tempo nel 5-0 contro il Pordenone, rimarrà in prestito per una stagione ai ferraresi. L'ala ha appena ricevuto la chiamata della nazionale maggiore dell'Islanda per il raduno che durerà fino all'8 settembre. L’Islanda scenderà in campo per la prima delle tre partite giovedì 2 settembre contro la Romania allo Stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík. Ellertsson e compagni saranno impegnati anche domenica 5 settembre nella sfida alla Macedonia del Nord e, infine, mercoledì 8 settembre contro la Germania, sempre nello stadio della capitale islandese.