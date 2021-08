Arkadiusz Reca più vicino, così Pecini vuole sistemare la fascia sinistra

La Spezia - Se tutto andrà bene, se cioè l'Atalanta e il procuratore troveranno un accordo finalmente apprezzabile per entrambe le parti, Arkadiusz Reca diventerà aquilotto prima dell'ultima settimana di calcio mercato. Il 26enne terzino sinistro polacco è e rimane la prima scelta di Riccardo Pecini che in queste due settimane di tentennamenti ha vagliato altre due piste (una italiana e una estera), senza tuttavia mai mollare la presa e perdere la speranza per arrivare alla conclusione dell'affare con la famiglia Percassi. Con la quale, in verità, l'accordo esiste da tempo per il passagio del difensore in maglia bianca a titolo definitivo: si parla di un contratto quadriennale con pagamento del cartellino per 2,5 milioni. Nazionale della Polonia, ha sfiorato l'Europeo dopo che nel settembre 2018 aveva fatto il suo esordio, giocando da titolare nella partita di Nations League pareggiata per 1-1 a Bologna contro l'Italia. Terzino sinistro che può giocare occasionalmente anche in posizione più avanzata, è dotato di un buon dribbling e di un'ottima progressione palla al piede, che gli permettono di andare sul fondo con facilità e di crossare in mezzo per i compagni. Nelle ultime due stagioni ha militato nella Spal e nel Crotone, con 57 presenze complessive e due reti. Su di lui si è fatto vivo anche lo Strasburgo e l'Olympiakos e, negli ultimi giorni, il neopromosso Venezia ma la pista Spezia rimane quella più avanzata. Se tutto andrà bene sarà lui ad alternarsi a Simone Bastoni in quella zona del campo.