Arkadiusz Reca è in città, Bourabia lo segue a ruota

La Spezia - E' arrivato nel primo pomeriggio accompagnato dal suo procuratore. Arkadiusz Reca, 26 anni compiuti a giugno, si lega in questi minuti allo Spezia per i prossimi tre anni e da domani sale a Follo ad allenarsi con il resto dei compagni. Si conclude dunque una delle operazioni di più lunga gestazione di questo calciomercato estivo per Riccardo Pecini.

L'accordo in verità era già stato trovato, con l'Atalanta proprietaria del cartellino e con il giocatore stesso, i primi giorni di luglio. Da allora però si è perso almeno un mese nell'attesa che il polacco classe 1995 fosse pronto a salutare il club nerazzurro. Nel frattempo a lui hanno pensato anche lo Strasburgo e altri club esteri. Reca è arrivato oggi dalla Polonia, pronto a coltivare il sogno di installarsi a lungo in serie A. Per lui lo Spezia spenderà 2.5 milioni di euro subito, più un eventuale altro milione in caso di bonus.



Difficilmente Thiago Motta lo inserirà nei convocati per la partita di Roma contro la Lazio. Stesso discorso che vale per Mehdi Bourabia, 30 anni, anch'egli atteso in città tra stasera e domani mattina. Altro acquisto a titolo definitivo: è lui l'uomo d'esperienza scelto per il centrocampo. Davanti alla difesa nel reparto a tre o interno in quello a due, il marocchino stato individuato come il profilo ideale anche in virtù della sua duttilità. E per un fondamentale che l'anno scorso è mancato: i calci di punizione diretti. Altro investimento non di poco contro: circa 1.5 milioni.

In chiusura anche David Strelec, ventenne centravanti dello Slovan Bratislava che saluterà la Slovacchia dopo la partita contro l'Olimpiakos di questa sera, e Johan Hove, centrocampista norvegese dello Stromsgodset classe 2000. Entro pochi giorni saranno depositati i contratti di Emil Holm, 21enne svedese, e Mikael Ellertsson, 19enne islandese. Altri acquisti a titolo definitivo, saranno lasciati in prestito per una stagione ai rispettivi club: SonderjyskE e Spal. Tra un anno, anche a mercato bloccato, potranno invece giocarsi le proprie chance di inserirsi in prima squadra.