Arcola ricorda lo Spezia dello Scudetto e premia Beppe Bergomi

La Spezia - Martedi 31 Agosto alle ore 21 lo storico capitano dell'Inter Giuseppe Bergomi sarà ad Arcola per ricevere il Premio Perioli presso i giardini di Via Valentini. A seguire lo spettacolo teatrale di Gianfelice Facchetti 'Eravamo quasi in cielo', la storia dello scudetto dello Spezia del 1944.



L'iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021. Il riconoscimento è intitolato alla memoria di Coriolano Perioli, imprenditore arcolano e storico presidente dello Spezia del 1944 che vinse lo scudetto contro il Torino di Valentino Mazzola. Perioli non partecipò alla soddisfazione dell'incredibile vittoria dell'Arena di Milano perché fu deportato in un campo di concentramento dove morì prima della fine della guerra.

Ingresso gratuito con green pass.



È consigliata la prenotazione al numero 0187/1745820 o alla mail prenotazione.eventi@comune.arcola.sp.it