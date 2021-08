Aquile, tra sette giorni esatti esordio in campionato. Ecco i debutti dal 1999

La Spezia - Debutto tra una settimana in Sardegna contro il Cagliari di Semplici per lo Spezia che aspetta i rinforzi, una parte dei quali potrebbero arrivare prima della trasferta isolana, e cerca di iniziare col piede giusto. Lo scorso anno la prima storica partita in serie A degli aquilotti non coincise con l'effettivo primo turno: come ricorderete, la società bianca, promossa soltanto un mese prima, chiede, al pari di Inter ed Atalanta, di poter iniziare con una settimana di ritardo per completare la squadra, costruita dall'allora diesse Mauro Meluso a tempo record. Agli annali dunque le statistiche consegnano la vittoria contro l'Udinese firmata dalla doppietta di Galabinov ma tutti sappiamo che quella non fu la prima vera e propria: Spezia-Sassuolo si giocò infatti tre giorni prima e tutti ricordano il 4-1 con cui Caputo e compagni fecero subito vedere che cosa fosse la serie A ad un gruppo appena salito dalla B. E a proposito di cadetteria, tra una cosa e l'altra, lo Spezia spostò l'inerzia dei debutti nell'agosto del 2019 quando andò a vincere al "Tombolato" di Cittadella per 3-0. Per ritrovare una vittoria all'esordio bisogna infatti ritornare al lontano 2012, il primo in serie B. In mezzo tante partite finite male o comunque non benissimo: come non ricordare il rocambolesco 4-3 di Bari-Spezia? Fu quella una sconfitta indimenticabile visto che i bianchi furoreggiarono per un'ora, perdendo la partita nell'ultimo spicchio di gara. Non andò meglio l'anno precedente, sempre con Nenad Bjelica in panca alla sua prima partita da tecnico in un campionato italiana: al Franco Ossola di Varese finì male con successo dei padroni di casa per 2-1 in virtù dei gol di Corti, pareggiato da Catellani, e soprattutto del contestato rigore firmato da Falcone. Una sconfitta immeritata contro una formazione mediocre ma quello fu uno dei pochi Spezia non all'altezza di quel torneo da record.



5 settembre 1999 - Serie C2 -

Spezia-Castelnuovo Garfagnana 4-1

Carlet 37' 41' 50', Venturelli 57', Sangunetti 89'



3 settembre 2000 - Serie C1 -

Lumezzane-Spezia 0-0



2 settembre 2001 - Serie C1 -

Spezia-Monza 2-0

50' e 56' Pisano



1° settembre 2002 - Serie C1 -

Treviso-Spezia 2-0

17' Ganci, 23' Bellotto



31 agosto 2003 - Serie C1 -

Spezia-Lumezzane 0-0



12 settembre 2004 - Serie C1 -

Torres-Spezia 0-1

71' Guidetti



28 agosto 2005 - Serie C1 -

Pro Patria-Spezia 1-1

28' Temelin, 51'rig. Guidetti



11 settembre 2006 - Serie B -

Spezia-Cesena 1-1

74' Dionigi, 82' Pestrin



25 agosto 2007 - Serie B -

Albinoleffe - Spezia 3-2

2' Manzoni, 10' Guidetti; 23' Cellini (rig.), 55' Cellini (rig.), 59' Cristiano



Domenica 14 settembre 2008 - Serie D -

Savona-Spezia 0-1

2' Di Paola



Domenica 23 agosto 2009 - Seconda Divisione -

Spezia-Pro Sesto 1-0

63' Lazzaro



Lunedì 23 agosto 2010 - Prima Divisione -

Spezia-Alessandria 1-1

19'pt Artico; 66' Lazzaro



Domenica 4 settembre 2011 - Prima Divisione -

Spezia-Andria 0-0



Sabato 25 agosto 2012 - Serie B -

Spezia-Vicenza 2-1

4' Ssnsovini, 72' Giacomelli, 92' Sansovini



Sabato 24 agosto 2013 - Serie B -

Spezia-Cittadella 0-0



Sabato 30 agosto 2014 - Serie B -

Varese-Spezia 2-1

21'st Corti, 29'st Catellani, 31'st rig. Falcone



Sabato 6 settembre 2015 - Serie B -

Bari-Spezia 4-3

18', 22' De Luca; 33' De las Cuevas, 40'pt rig. Catellani, 5'st Nenè, 12'st, 33'st Maniero



Venerdì 26 agosto 2016 - Serie B -

Spezia-Salernitana 1-1

20' pt Rosina (Sa), 35' st Nene' (Sp).



Sabato 26 agosto 2017

Palermo-Spezia 2-0

10' Trajkovski, 53' Nestorovski



Sabato 25 agosto 2018

Venezia-Spezia 1-0

47' Bentivoglio



Domenica 25 agosto 2019

Cittadella-Spezia 0-3

48' Ricci, 51' Galabinov, 62' Mora



Mercoledì 30 settembre 2020 (giocata dieci giorni dopo rispetto all'avvio della serie A)

Udinese-Spezia 0-2

29'pt, 94' Galabinov (l'esordio vero e proprio il 27 settembre, Spezia-Sassuolo 1-4)