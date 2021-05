Aquile di nuovo in campo, lavoro dedicato per Mattiello e Capradossi

La Spezia - Reduci dal pareggio esterno contro il Verona, le Aquile sono tornate a lavorare ieri pomeriggio sul terreno del "Comunale", per preparare al meglio la sfida con il Napoli in programma sabato alle 15 sul manto erboso del "Picco".

Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale a campo ridotto per una parte del gruppo, mentre i titolari della sfida con i gialloblù hanno svolto lavoro di scarico; lavoro dedicato per Mattiello e Capradossi. E' prevista per oggi pomeriggio una nuova seduta sul manto del "Comunale", seguita dai consueti esami come da protocollo anti Covid-19.