Appello ai tifosi: "Sostenete lo Spezia con responsabilità"

La Spezia - Chiedono un “tifo responsabile” il Prefetto della Spezia Inversini e le associazioni Confindustria, Confcommercio, Conferserceti Confartigianato e Cna insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, in vista della sfida salvezza in programma domani al Picco.

L'invito è a tutti i tifosi e sostenitori aquilotti di rispettare scrupolosamente fino alla fine del Campionato le misure adottate dal Governo per contrastare la pandemia, evitando assembramenti e tenendo sempre la mascherina.



"Stiamo giocando il campionato più importante quello dell’irreversibile ritorno alla normalità, e non possiamo perdere questa partita", ha dichiarato Inversini. “Dobbiamo essere consapevoli che con i comportamenti superficiali non solo disonoriamo le vite umane perse ma ci giochiamo anche il futuro, mettendo in pericolo il rilancio dell'economia e la ripresa a pieno ritmo delle attività commerciali e turistiche in vista della stagione estiva. Tifiamo tutti insieme per il domani della nostra città, sostenendo oggi con responsabilità la nostra squadra”.



(immagine di archivio)