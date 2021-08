Antiste saluta il Tolosa, la firma è imminente

La Spezia - Giusto due giorni fa è diventato maggiorenne e ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri sulle sue pagine social. Ora però è arrivato il tempo dei saluti per Janis Antiste: lascerà il Tolosa, con un anno di anticipo rispetto alla fine del suo contratto, e farà lo stesso identico percorso di Kelvin Amian. Tempo di saluti per la stellina del calcio francese che, dopo aver mosso i primi passi nel Portet, nel 2010, all’età di appena 8 anni, venne prelevato dalla formazione bianco-viola, con cui completa tutta la trafila delle giovanili, arrivando due anni fa a firmare il primo contratto da professionista. Tempo di saluti ai compagni che, come riporta LesViolets.com, lo hanno applaudito: Tempo di arrivederci ai tifosi presenti al campo di allenamento al quale Antiste non ha partecipato. Arriverà allo Spezia nel contesto di un complesso accordo che coinvolge il Sassuolo: per questo si è parlato di prestito biennale ai bianchi.