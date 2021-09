Antiste e Salcedo tornati in tempo record, Erlic non ce la fa

La Spezia - Thiago Motta non rischierà Erlic domenica contro l'Udinese. Il difensore croato, che si è fermato due giorni fa per un fastidio fisico, si è allenato a parte anche oggi come da programma. L'indicazione che arriva a metà settimana è di lasciarlo a riposo per provare a recuperarlo a partire da martedì prossimo e averlo a disposizione nella partita contro il Venezia.

I primi due nazionali a tornare intanto a Follo sono gli attaccanti Janis Antiste, reduce dalla convocazione della Francia U20, e Eddie Salcedo, chiamato da Nicolato per l'Italia U21. Si candidano entrambi ad una maglia da titolare per il prossimo turno vista la scarsità di compagni di reparto. Nelle prossime ore attesi Manaj e Strelec, Gyasi e a seguire tutti gli altri.