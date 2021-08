La Spezia - Nuova modifica al già complicato programma delle amichevoli estive per lo Spezia che salterà anche l'impegno fissato per domani con il Trento. Tramite il proprio sito infatti il club ha appena comunicato l'annullamento per la partita in programma alle 17 al campo sportivo di Ronzone dove Motta e i suoi ragazzi sono in ritiro.

Dopo l'ultimo caso di positività al Covid emerso dai tamponi effettuati il 31 luglio, stessa sorte era toccata all'impegno previsto col Montebelluna.