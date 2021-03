Anche lo Spezia dice sì a DAZN

La Spezia - I diritti tv principali del campionato di serie A per il triennio 2021-2024 va a DAZN. Tra i 16 voti a favore del gigante dello streaming, già detentore dei diritti di trasmissione per la serie B, anche quello dello Spezia. Il club aquilotto, rappresentato dal presidente Stefano Chisoli, cambia sponda sul filo di lana dopo essere stato tra coloro i quali ha provato a spingere la Lega di serie A ad approfondire il discorso legato ai fondi di investimento. Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo, a quanto si apprende, i club che avrebbero votato contro. L'offerta base di DAZN è di 840 milioni di euro a stagione a cui si potrebbero aggiungere i 70 milioni messi sul piatto da Sky per le tre partite in co-esclusiva a giornata. Per valutare questa offerta c'è tempo fino a lunedì 29 marzo.