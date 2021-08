Anche la Cestistica spezzina presente alla "Settimana della cultura"

La Spezia - Nella splendida cornice del castello di san Terenzo, si è svolta martedì sera la quinta serata della manifestazione “Settimana della cultura”, dedicata alla scoperta dello sport spezzino e dei campioni del nostro territorio. Ospiti d’onore, alcune delle eccellenze sportive del nostro Golfo: il campione europeo di canottaggio Fausto Sassi; Gianluca Parenti, responsabile comunicazione dello Spezia Calcio e, in rappresentanza della società della Cestistica Spezzina, il General Manager Alessandro Pollio, il capitano Elisa Templari e l’allenatore Marco Corsolini.



Lo staff della squadra bianconera, orgoglioso di rappresentare la Spezia nel campionato di A2, si racconta attraverso le parole di Alessandro Pollio: "La pallacanestro è una tradizione del nostro Golfo, negli ultimi vent'anni le nostre palestre hanno visto giocare atlete entrate nella storia del basket. Quest'anno presenteremo una nuova squadra, con giovani emergenti di altissimo talento e ragazze spezzine che hanno dimostrato il loro valore e sono cresciute nella società. Abbiamo alte aspettative, vogliamo puntare alla Coppa Italia e miriamo a raggiungere il top della condizione per affrontare a testa alta i play off".



L’intervista ad Elisa Templari, veterana dell’A2 femminile, spezzina di adozione e capitano del team, dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla maglia: “Sono orgogliosa di ricoprire questo ruolo, sento di voler ridare qualcosa alla società e alla Spezia, che da giovane mi ha accolta con calore e mi ha dato una grande possibilità. Sono davvero felice di giocare in quella che sento la mia città.” Aggiunge Pollio: "Sarà fondamentale per lo sport locale fare sistema e insieme essere portavoce del ‘Brand Spezia’ attraverso lo sport, dando spazio anche ad attività rivolte al sociale". Conclude coach Corsolini, che invita la comunità locale a supportare la squadra: "Negli ultimi anni il basket femminile si è evoluto moltissimo e ha portato il gioco ad un livello incredibile. Vi garantisco che è uno spettacolo bellissimo da vedere. Vi aspettiamo per la nuova stagione a tifare per queste leonesse".