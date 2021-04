La Spezia - Sono Bonaventura (Fiorentina), Nainggolan (Cagliari), Djuricic (Sassuolo), Sturato (Verona) e Radovanovic (Genoa) i cinque calciatori fermati dal giudice sportivo dopo la 32esima giornata di serie A e in attesa di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio di questa sera. Per quanto riguarda lo Spezia, anche Marchizza va in diffida e si aggiunge a Ferrer, Ricci e Gyasi.