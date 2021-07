Amichevoli estive, ingresso a numero chiuso per i tifosi spezzini

La Spezia - Una prova generale di quello che dovrebbe succedere a settembre. Quando lo stadio Picco, dopo i lavori per l'ingrandimento del settore ospiti, tornerà ad aprire le proprie porte ai tifosi aquilotti, che mancano ormai sugli spalti da marzo 2020. Ma comunque una riapertura a numero chiuso, in ossequio ai protocolli sanitari per contrastare la pandemia da Covid 19 non ancora debellata.

Così sarà anche per le amichevoli estive dello Spezia Calcio in occasione del ritiro di Prato allo Stelvio. I match contro l’FCD Tirol (sabato 17 luglio, ore 17) e Maia Alta Obermais (mercoledì 21 luglio, ore 17) sarà consentito ad un numero massimo di 120 spettatori, ovvero il 25% della capienza dell’impianto. Il costo del tagliando, acquistabile direttamente all’ingresso, sarà di 10 euro. "Sarà possibile accedere alle tribune dalle ore 16.00, rispettando le direttive anti Covid-19 ed il distanziamento sociale".