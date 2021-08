Amian e Zovko, gioventù al potere. Il francese: "Sicuro della mia scelta"

La Spezia - Il lavoro di campo è iniziato da tempo ma adesso è venuto il tempo delle rituali incombenze mediatiche. Nella sala conferenze del “Ferdeghini” tocca così ai nuovi difensori aquilotti, Kelvin Amian e Petar Zovko, entrambi sbarcati in riva al Golfo a titolo definitivo. Il tutto avviene mentre l’amministratore delegato Nishan Tella e l’allenatore Thiago Motta al piano superiore pranzano nell'area food del centro sportivo e si aggiornano sullo stato di avanzamento lavori. Così, davanti alla stampa, si presenta il difensore francese, proveniente dal Tolosa: “Vengo da cinque anni in Ligue 1 e uno in Ligue 2, sono qui per contribuire alla crescita del club - spiega nella lingua nativa -. Ho voglia di misurarmi con la serie A, sarà piacere potersi confrontarsi con questo campionato e un onore poter giocare nello Spezia. Sono contento e sicuro della mia scelta". Il difensore francese è arrivato a titolo definitivo e ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni, segno di una grande fiducia sulle sue abilità.



Non di tante parole come la maggior parte dei giovani calciatori ma qualcosa su quello che pensa si riesce ad intuirlo ugualmente. "Punti di riferimento? Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos sono degli esempi per me, anche nel campionato in cui ho giocato ci sono giocatori importantissimi, degli idoli. Ma è chiaro che quando sei in campo non importa chi hai di fronte”. Un poco di italiano lo parla invece Zovko, che dalla Genova blucerchiata si è trasferito nell'estremo levante ligure. Estremo difensore bosniaco classe 2002, svincolato, che si è legato alle Aquile per le prossime tre stagioni. Cresciuto nel Siroki Brijeg, club della Bosnia - Erzegovina, viene acquistato nel 2018 dalla Sampdoria, dove gioca nelle selezioni Under 17, Under 18 e Primavera, conquistando il posto da titolare e la fama di ‘Para Rigori’, capace di dare sicurezza e tranquillità a tutto il reparto offensivo. Il suo idolo è Manuel Peter Neuer, numero uno del Bayern e della Nazionale tedesca mentre in Italia è rimasto impressionato dall'argentino Juan Musso, oggi portiere dell'Atalanta dopo anni importanti all'Udinese: “Ringrazio per l’opportunità, ho conosciuto Provedel e Zoet sono bravi ragazzi e mi hanno aiutato tanto in allenamento visto che hanno alle spalle tante partite di massima serie. Sogno di rimanere a lungo nel gruppo della prima squadra e se possibile esordire in massima serie”.



Classe 1998, Amian è un laterale destro potente ed esplosivo, cresciuto calcisticamente nella sua Tolosa, per un totale di ben 110 presenze in Ligue 1 e 33 gettoni nella scorsa Ligue 2, conditi anche da quattro reti. Significativa la trafila nelle nazionali giovanili francesi, tra Under 17, Under 18, Under 19 e soprattutto Under 21, dove Amian ha totalizzato 16 presenze e una rete, messa a segno contro il Montenegro. L'ambizione non manca, lo sguardo oltrechè telegenico sembra essere quello di chi ha fame. Apprezza l'ivoriano Aurier, difensore del Tottenham e spera di migliorare con la sua nuova maglia, la numero 27. "Il mio obiettivo è quello di fare bene e magari non lottare per retrocedere, anzi se possibile stare nella prima parte del campionato”. E su Thiago Motta il francese concede la prima fotografia stagionale: “Lui lavora tanto sul gioco offensivo, sulla tecnica e ci propone riflessioni tattiche per fare in modo che i giocatori giochino insieme”. Al Ferdeghini il francese è di casa ma non ha sostituito l'italiano: "Che tanti parlino francese può agevolare ma Thiago parla italiano e ritiene importante. Solo quando non capisco mi parla in francese e per me e ovviamente tutto molto più facile".