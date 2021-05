Altra avversaria sanremese per la Podenzana Volley

La Spezia - Seconda giornata di Girone Class, all’atto pratico la sua seconda fase di campionato, in Serie C ligure femminile per il Podenzana Volley oggi (ore 20) a Barbarasco contro le sanremesi della Grafiche Amadeo; arbitraggio a cura di Tonino Piazza e Marco Pantani.

Podenzanesi ancora prive del libero Jessica Leonardi tuttora col polso ingessato e, a causa di una microfrattura a un dito, il centrale Shelila Bartoli. Nuovamente assenti in panchina altresì, coach Lorenzo Giannoni e il suo “vice” Davide Cozzani, farà di nuovo funzioni allora l’assistente tecnico Bader Faouzi.

Sicché secondo avversario sanremese per le rossoblù, in quanto nella prima giornata sono state sconfitte per 3-1 dalla Nuova Lega Pallavolo San Remo, sempre a domicilio. Si spera che questa volta le avversarie “estremo-ponentine” portino più fortuna…ciò può essere stimolo di rivalsa. Di fronte alla Nuova Lega Pallavolo capitan Barbieri e compagne erano partite bene, accaparrandosi il primo set per 25-16, perdendo poi gli altri tre per 20-25 / 11-25 / 19-25.

Per la cronaca avevano giocato appunto la Barbieri in regìa con la Pinotti opposto, la Allegretto e la Bacchini in mezzo, di mano Francesca Leonardi e la Cesqui poi sostituita dalla Briglia: la Bado il libero. S’è vista la stessa Bambini. Non entrate al contrario la Musetti e la Tavolaccini.