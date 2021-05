All'andata 29 tiri per il Napoli, poi la clamorosa rimonta nel finale

La Spezia - Grande protagonista di Napoli-Spezia fu Tommaso Pobega. Partita di grande sofferenza per gli aquilotti all'andata, in cui gli azzurri effettuarono la bellezza di 29 tiri totali. Solo il Benevento contro il Sassuolo lo scorso dicembre ha tentato più conclusioni (30) in una gara persa di questo campionato. Nella ripresa, e sotto di un uomo, la squadra di Italiano riuscì a pareggia lo svantaggio e infine vincere. Il centrocampista scuola Milan propiziò il rigore del primo gol e infine segnò in tap in la rete del successo.