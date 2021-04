All'Inter mancano 12 punti, allo Spezia potrebbero bastarne 6

La Spezia - Nove punti di vantaggio sul Milan, ma soprattutto un calendario che invita a chiudere la partita. L'Inter di Antonio Conte affronta tre giornate sulla carta molto favorevoli alla capolista, ormai vicinissima allo scudetto. Spezia e Crotone in trasferta, in mezzo il Verona già salvo al Meazza offrono la strada dell'allungo finale. L'obiettivo dichiarato sono 9 punti che potrebbero permettere ai nerazzurri di festeggiare anzitempo un traguardo che sembra davvero alla portata dopo dieci anni di dominio Juventus. Con dodici punti, difficile andarla a prendere.

Il margine dello Spezia, avversaria questa sera, è invece di 7 punti. Forse otto, contando che al momento la terzultima è il Cagliari con cui gli aquilotti sono in vantaggio negli scontri diretti. Sono 21 i punti da contendersi e questa è la giornata forse meno favorevole ai bianchi di quelle che ancora rimangono da giocare. Fornire una buona prestazione contro la corazzata di Lukaku e compagni sarebbe un ottimo modo per dimenticare la brutta prova di Bologna. Riuscire a muovere la classifica sarebbe invece un miracolo sportivo. Non il primo stagionale peraltro.