Al lavoro anche di notte per terminare il Picco

La Spezia - Sono proseguiti anche durante la scorsa notte gli ultimi lavori allo stadio Alberto Picco in vista della riunione della Commissione provinciale di vigilanza. Ultimi ritocchi al nuovo settore ospiti da oltre 3000 posti a sedere, tirato su in meno di due mesi in vista dell’esordio casalingo del 12 settembre contro l’Udinese. Per il via libera manca il parere positivo degli organi di sicurezza locali - Prefettura, questura e vigili del fuoco - che si esprimeranno in giornata.

A seguire, in caso di parere positivo, toccherà alla lega di serie A indicare se lo stadio spezzino potrà già essere usato per la terza giornata di campionato. In alternativa la partita si svolgerà a Cesena. Lo sforzo del club e di tutti gli organi preposti è stato massimo anche in queste ultime ore in cui rimaneva da chiudere il cantiere in vista delle ispezioni finali.