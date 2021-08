Al Barcellona 300mila euro per Manaj, con 3 milioni c'è il riscatto

La Spezia - La palma di pichichi de la pretemporada è di Rey Manaj, autore di 4 reti in 117 minuti di gioco. Il Barcellona ha confermato la cessione in prestito allo Spezia dell'attaccante albanese, qualcosa che non mancherà di fare una certa impressione ai tifosi dello Spezia di più lunga data. Dalle casse aquilotte 300mila euro subito al club catalano più altri 2.7 milioni entro il 1° luglio 2022 per riscattare eventualmente il cartellino del calciatore.

Il nuovo attaccante di Thiago Motta è stato tesserato il 14 agosto scorso dai blaugrana solo grazie al sacrificio di alcuni degli elementi più significativi del Barca: Gerard Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba sono tra i calciatori che hanno deciso di abbassarsi l'ingaggio per "scongelare" i nuovi acquisti. Il blocco, imposto dalla Liga, si è reso necessario per spingere il Barcellona ad abbattere la massa debitoria accumulata in questi anni.