Agudelo vuole tornare, serve una formula 'light' per riportare il colombiano in aquilotto

La Spezia - Kevin Agudelo vuole tornare in maglia bianca. Il colombiano di Puerto Caicedo, in ritiro da metà luglio col Genoa di Ballardini, non ha dimenticato la discreta annata trascorsa in aquilotto e vorrebbe ripartire da una piazza dove si è trovato bene. Pecini lo sa ma ha dovuto lavorare prima sulla base giovane, concentrando negli ultimi dieci giorni di mercato tutte le operazioni che potranno alzare la qualità complessiva della rosa. Su Agudelo persiste l’interesse dei turchi del Rizespor, ma quello che può pesare è la conoscenza con Thiago Motta, che al Genoa lo aveva saputo valorizzare. E' un'operazione che può concretizzarsi soltanto se il Genoa abbassa le pretese economiche. E' la classica trattativa delle ultime giornate quando chi vuole alleggerire le spese stagionali può cogliere l'ultimissima occasione.