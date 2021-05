Agudelo e Piccoli, Italiano punta sulla freschezza

La Spezia - Probabilmente non da falso nove. Ma Kevin Agudelo è difficile da tenere fuori in questo periodo, visto lo stato di forma e la grande fiducia che la prova di Verona gli ha donato. Così è difficile oggi per Vincenzo Italiano lasciarlo fuori contro il Napoli, pur avendo un Verde in ottime condizioni e Farias tornato tra i convocati. D'altra parte, la squalifica di Nzola obbliga a cercare un centravanti (Galabinov non al meglio) e come non premiare Piccoli. Così la tentazione oggi è di puntare tutto sulla freschezza dei due giovani per provare a tenere il Napoli il più lontano possibile dall'area di rigore di Provedel.

Davanti al portiere dovrebbe riformarsi la premiata ditta Ismajli-Erlic, ma Chabot si è rilanciato con la bella prova di Verona e potrebbe rilevare il croato non al meglio. A destra Vignali favorito su Ferrer, a sinistra Marchizza su Bastoni per contenere Politano. Ricci in cabina di regia con Estevez a destra e Maggiore a sinistra. In avanti, il posto da ala sinistra sembra dover essere di Gyasi.



Qui Napoli. Coppia di centrali obbligata per Gennaro Gattuso, che in settimana ha perso Koulibaly e Maksimovic. Davanti a Meret vanno Manolas e Rrahmani, con Di Lorenzo e l'ex Mario Rui larghi. In mediana ecco Demme e Fabian Ruiz, con Zielinski dietro l'unica punta Osimhen. Larghi i due funamboli Insigne e Politano.