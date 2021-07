Agudelo e Ghiglione in ritiro con il Genoa, ma lo Spezia li segue

La Spezia - Kevin Agudelo e Francesco Cassata sono tra i convocati di mister Ballardini per il ritiro di Neustift. Domani il Genoa parte per l'Austria nella località dello Stubai in cui anche lo Spezia svolse la preparazione estiva una decina di anni fa. Entrambi i calciatori sono seguiti dagli aquilotti, a loro volta impegnati da domani in montagna. Se ci saranno le condizioni, entrambi potrebbero essere oggetto di trattativa quando il mercato avrà preso piede. Tra i rossoblù, anche l'esterno Paolo Ghiglione ha la stima di Thiago Motta.