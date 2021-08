La Spezia - Tutto come previsto. Dopo una preparazione con la rosa di Simone Inzaghi, rinnovo in vista per Lucien Agoumé, giovane centrocampista francese classe 2002 in scadenza con l'Inter al termine della prossima stagione, reduce dall'esperienza in maglia Spezia. Assistito da Oscar Damiano, che crede ciecamente sulle sue qualità, una vola prolungato il contratto, il ragazzo potrà partire per il prestito al Saint Etienne, nel principalo campionato transalpino.