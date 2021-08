Affondo per Mattia Destro, ma Pecini scommette forte su Strelec

La Spezia - E' già in Italia, ha svolto le visite mediche e incassato la convocazione della nazionale slovacca. David Strelec è più di un giovane di prospettiva nell'idea di Riccardo Pecini. Sul 20enne attaccante ormai ex Slovan Bratislava, che sarà annunciato domani, l'uomo mercato dello Spezia scommette forte. Non solo dal punto di vista economico e non solo per il futuro.

Il ragazzo di Nové Zámky è ritenuto il centravanti da tridente che oggi manca agli aquilotti, al netto delle buone prove del duttile Gyasi. Dinamico, abituato a giocare per la squadra, bravo nel gioco aereo e freddo sotto porta: queste le caratteristiche che lo hanno fatto scegliere. Può giocare anche al fianco di un altro attaccante, magari quel Mattia Destro che è obiettivo di questi giorni fin ali di mercato.

Le punte centrali a disposizione di Thiago Motta dovrebbero però essere tre. Con Nzola in partenza, al momento in rosa c'è il solo Samuel Mraz, peraltro non sicuro di rimanere. In caso l'Atalanta liberasse infine Roberto Piccoli, inseguito per due mesi e per cui si farà un tentativo fino alla fine, il 24enne potrebbe trovare una sistemazione in prestito.



David Strelec in azione