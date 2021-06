Accordo consensuale raggiunto, Invernizzi saluta il Settore giovanile dello Spezia

La Spezia - Lo Spezia Calcio e il responsabile del Settore giovanile, Giovanni Invernizzi, comunicano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente e anticipatamente il proprio rapporto lavorativo.



Il club ringrazia Invernizzi "per la serietà, la professionalità e la dedizione dimostrate nel suo anno alla guida del settore giovanile aquilotto.

A Giovanni, vanno i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".



Invernizzi ha affidato al suo profilo Instagram il suo pensiero in questo momento: "Da oggi termina, di comune accordo con il club, la mia esperienza da Responsabile del Settore Giovanile dello Spezia Calcio. Dieci mesi belli ed intensi, segnati da una pandemia che ha complicato il nostro lavoro, ma che allo stesso tempo ha fortificato la passione e l'esperienza dei ragazzi. In questi mesi ho avuto modo di vivere una città bellissima e un ambiente fatto di persone dall'alto valore professionale. Voglio ringraziare Stefano Chisoli, che mi ha portato a Spezia, la nuova Proprietà, alla quale auguro i migliori successi sportivi, tutti i dipendenti e collaboratori della sede, i dirigenti, i mister e soprattutto i nostri splendidi 'aquilotti', che in questi mesi hanno difeso la maglia bianca su tutti i campi. Nel calcio c'è sempre un inizio e una fine, ma ciò che conta è quello che si vive nel mentre!".