Acampora riparte dal Benevento

La Spezia - Gennaro Acampora è un nuovo giocatore del Benevento. Il club ha annunciato nel pomeriggio di aver perfezionato l'accordo con il centrocampista che era rimasto libero dopo la scadenza del contratto con lo Spezia. Acampora dunque lascia definitivamente la maglia bianca dove era approdato nel 2014 disputando in tutto 72 presenze e contribuendo alla promozione in Serie A e alla storica salvezza della scorsa stagione. Sempre apprezzato dal pubblico per grinta e determinazione fu anche uno degli eroi della sfida di Coppa Italia all'Olimpico di Roma quando gli aquilotti eliminarono i giallorossi grazie al suo rigore decisivo.

Pronti a ripartire dalla serie cadetta anche l'ex capitano Claudio Terzi – vicino alla firma con il Cosenza – e Galabinov sul quale ci sarebbe un forte interesse della Reggina.