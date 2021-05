La Spezia - Lavoro differenziato per Piccoli, Dell'Orco, Mattiello, Acampora, Galabinov e Chabot. Sono loro i calciatori che potrebbero dover saltare Spezia-Roma di domenica sera, ultima partita del campionato 21/22 di serie A. Italiano orientato a mandare in campo alcuni degli elementi meno utilizzati in stagione, sebbene nella rosa aquilotta siano davvero pochi quelli che non hanno trovato spazio in questa lunghissima annata.