A San Venerio con Pasqua torna il Fitpra

La Spezia - Dopo il weekend brillantissimo a livello di campionati, dalla Serie C a varie squadre “under” passando per gli Over 45, al Circolo Tennis Spezia è nuovamente tempo di Fitpra. Il circuito tiene infatti di nuovo banco a San Venerio, dalla vigilia di Pasqua al Lunedì dell’Angelo, con una nuova fase di qualificazioni regionali ai Campionati Italiani; riservata a giocatori con tessera agonistica e classifica da “non classificati” alla 4.2.

Si gioca dunque dal 3 al 5 Aprile prossimi. Non ci riesce il Covid, pur col rispetto di ogni protocollo di sicurezza, figuriamoci se a S. Venerio possono riuscire a fermare l’attività le feste…

Organizzazione immancabilmente a cura di Pieraldo Canessa contattabile al numero di cellulare 339 / 8858342: altrimenti informazioni pure allo 0187 / 503557 (o a direzione@circolotennisspezia.it).