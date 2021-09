A Follo due soli attaccanti, gli altri tutti in nazionale

La Spezia - Il fatto è che poteva anche andare peggio. Se la federazione calcistica del Gambia non avesse annullato le due amichevoli contro Seychelles (4 settembre) e le Isole Comore (il 7), anche Ebrima Colley avrebbe salutato la truppa aquilotta in queste due settimane. Lasciando a Thiago Motta il solo Daniele Verde, tra gli attaccanti a disposizione, a preparare la partita di domenica prossima contro l'Udinese.

Nessun reparto, come quello avanzato, è stato falcidiato dalle convocazioni internazionali per gli impegni di fine estate. Alla fine sono partiti davvero tutti, anche l'ultimo arrivato Eddie Salcedo. Una telefonata di Paolo Nicolato gli ha fatto reimpostare il navigatore per rispondere alla chiamata dell'Under 21, quando sembrava essere destinato all'Under 20. Martedì 7 settembre c'è la partita contro il Montenegro, ma dal giorno dopo dovrebbe tornare alla Spezia per iniziare la nuova avventura.



Si candida ad una maglia da titolare al Picco, non fosse altro perché il resto della truppa avrà ancora meno giorni per preparare la terza giornata di serie A. Rey Manaj, sicuramente tra i più attesi, si libera nella migliore delle ipotesi per giovedì. Ha assistito dalla tribuna ad Albania-Ungheria a causa di una squalifica, mercoledì dovrebbe essere in campo contro San Marino e il giorno dopo lasciare il ritiro.

Tempi più o meno simili per Emmanuel Gyasi, in predicato di essere titolare contro il Sudafrica (si gioca in questi minuti). Domani tocca a David Strelec contro Cipro, mentre è impegnato con l'U20 francese anche Janis Antiste. Fuori fino a domani anche M'Bala Nzola per Angola-Libia e perfino il giovane israeliano Suf Podgoreanu.

Attacco quindi tutto da inventare per Thiago Motta, con Colley e Verde che partono quasi sicuri di una maglia. D'altra parte erano stati entrambi nelle scelte di inizio stagione del tecnico, uno a sinistra ed uno a destra del tridente d'attacco. Salcedo, Gyasi e Manaj si giocano, ad occhio e croce, la maglia che rimane. Con alta probabilità di assistere ad una staffetta.