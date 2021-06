A Claudio Lotito sono rimasti tre giorni per vendere la Salernitana

La Spezia - Non c'è solo la telenovela di Vincenzo Italiano ad animare il calcio italiano in questi giorni. Venerdì 25 giugno scade il termine per cedere le proprie quote della Salernitana, promossa in serie A ma in conflitto di interessi con i "cugini" della Lazio con cui non possono militare nella stesso campionato. Cedere un club di calcio non è facile e così è una vera e propria corsa contro il tempo per presentare alla FIGC tutti i documenti nei prossimi tre giorni.

La soluzione gradita alla Federcalcio è la cessione diretta ad un nuovo proprietario in carne ed ossa, ma i tempi sono davvero stretti. Un passo intermedio potrebbe essere il passaggio delle quote da un trust indipendente, che garantisca la vendita entro un tempo determinato. Il rischio estremo è non potersi iscrivere al campionato.