È il giorno di Thiago, sabato la presentazione del nuovo tecnico

La Spezia - Thiago Motta e lo Spezia, la storia ha inizio. Oggi sarà ufficializzato l’ingaggio del tecnico italobrasiliano, il primo dell’era Platek ed il primo espresso dal direttore Riccardo Pecini. Si parla di contratto biennale con opzione per il terzo anno. C’è voglia di aprire un ciclo, il calciomercato estivo sarà funzione del gioco del 39enne. Il più giovane allenatore della prossima serie A.

La macchina Spezia si mette in mot. In queste ore i tesserati torneranno in città per tamponi, visite mediche ed i primi allenamenti. Sabato prima conferenza stampa di Motta, lunedì la partenza per il ritiro di Prato allo Stelvio. Nelle prossime settimane gli ultimi ingressi nel settore dirigenziale.