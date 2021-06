"Una corsia per tutti", premiazioni alla Piaget

La Spezia - Bella mattinata di sport all'Isa 1 Don Milani dove gli alunni delle scuole medie Piaget e Alfieri hanno dato vita ad una bella cerimonia di premiazioni nell'ambito del progetto sportivo "una corsia per tutti" con attività motorie inerenti alle discipline dell'atletica leggera. Protagonisti tutti gli oltre centoventi alunni/e delle classi terze dei due istituti ( corsi A,B,C,D,E,F) che sotto la attenta guida dei loro insegnanti di motoria (Mariano Vergassola, Roberta Carzola e Pier Giorgio Baudinelli) si sono affrontati nel mese di maggio in emozionanti gare all'interno dello splendido impianto del "Montagna". Se totale è stata la partecipazione non da meno sono stati i risultati ottenuti con tempi e misure che avrebbero ben figurato in caso di campionati studenteschi.



Dettaglio gare/vincitori

Lungo femminile De Pau Nora 3A 3.15m, lungo maschile Garcia Wilson 3B $.35m

velocità 60 m Bongini Ilaria 3D 9'12, Igiene Junior 3F 7'56

vortex Carassale Giada 3E 23,50 m , Garcia Wilson 3B 53,85

getto peso 4kg Normanno Giada 3D 6.43m , Igiene Junior 9.14m



Staffetta maschile 1) 3B 1.03.24 2) 3C 1.05.00 3) 3A 1.05.64

Staffetta femminile 1) 3A 1.07.34 2) 3D 1.11.53 3) 3C 1.17.04



Classifiche prove multiple 1) Furloni Virginia 3B 2) Cozzani Greta 3E 3) De Pau Nora 3A

Classifiche prove multiple 1) Garcia Wilson 3B 2) Igiene Junior 3F 3) Reci Michele 3E



Al termine delle simpatiche premiazioni presenziate dalla dirigente Maria Torre la consegna a tutti i partecipanti di gadget offerti dal consiglio di Istituto sempre presente alle iniziative della scuola.