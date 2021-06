"Sport, inclusione e tricolore", un progetto della borgata marinara La Spezia centro

La Spezia - Lo Sport, sicuramente uno degli strumenti con cui possiamo agire su processi mentali e cognitivi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere della persona, creare opportunità, ma talvolta ci sono degli ostacoli, limiti e frontiere. Il concetto di frontiera può essere letto da diverse angolazioni, sicuramente anche legate al mondo dello sport: la prima legata ad un limite soggettivo, il risultato, il record, la prestazione; la seconda oggettiva, legata all’impossibilità di praticare sport per assenza di alcune condizioni.



Molte persone, apparentemente penalizzate dalla mancanza di queste condizioni, praticano quotidianamente attività sportiva.



Il progetto “Sport, Inclusione e Tricolore” sviluppato dalla Borgata Marinara La Spezia Centro, intende intraprendere un percorso formativo rivolto a comporre, nell’ambito del canottaggio, un equipaggio che parteciperà alle manifestazioni dei Gozzi Nazionali. Per la formazione del team sono state coinvolti due ragazzi diversamente abili e due normodotati, tutti provenienti dalle nostre scuole di canottaggio.



L’obiettivo del progetto è la diffusione della pratica sportiva integrata tra giovani con una “uguale diversità”, così ci piace definire i nostri ragazzi, e persone normodotate, e di concerto, una promozione di ”Sport PER TUTTI” nell’ambito del territorio Spezzino, regionale e nazionale.



Negli sport di squadra, quale è il canottaggio, sono rilevanti la socializzazione, la collaborazione e l’integrazione, tutti elementi che hanno risvolti significativi nella vita relazionale della persona. La socializzazione intesa, non solo come la capacità di interagire con gli altri, ma come sforzo comune per raggiungere un risultato anche sportivo, in maniera trasparente; la collaborazione come scelta di un comportamento che si adatta a tutto quello che il gruppo fa; l’integrazione intesa come sentimento.



“Avvicinare tutte le tipologie di questi soggetti interessati alla pratica del canottaggio, quale mezzo di supporto al superamento di qualsiasi barriera sociale o culturale – dichiara Francesco Costa, Presidente della Borgata La Spezia Centro - e promuovere uno sport pulito, ci permette di veicolare un messaggio importante di prevenzione e promozione della salute, soprattutto nei confronti dei giovani e della collettività.



Il Progetto prevede due fasi, una Fase indoor dove gli atleti svolgono in palestra un percorso di apprendimento progressivo finalizzato al consolidamento dello spirito di squadra attraverso l’uso del remoergometro e una Fase outdoor che prevede la partecipazione dei ragazzi ad allenamenti in mare e a manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Canottaggio Servizio Fisso.



“Grazie alla sensibilità della Cooperativa dei Miticoltori Spezzini – aggiunge Francesco Costa – riusciremo, a diffondere non solo un messaggio di promozione sociale, ma anche del territorio, veicolando il marchio dei “Muscolai”, che saranno nostro partner in questa splendida avventura”.



Il primo appuntamento per l’equipaggio è previsto per il 19 giugno con la partecipazione alla gara nazionale che si terrà a Genova Vernazzola.