"Sono stati magnifici, se c'è un Dio oggi siamo stati premiati"

La Spezia - La seconda impresa in pochi mesi ha tutt'altro sapore. Vuoi perchè dal clima torrido di agosto si è passati ad un maggio quasi invernale, vuoi perché se lo Spezia in B era comunque una grande, in serie A la musica è tutt'altra cosa. Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano pensa a tutte le difficoltà passate in questo anno e fa i complimenti ai suoi ragazzi per la partita di oggi: "Sono stati magnifici, ci meritiamo questa salvezza. Più sereni di altre partite? Ho cercato in due giorni di infondere loro parole di coraggio, sono stati bravi a rischiare pochissimo. Solo un'ingenuità la riaperta, ma se c'è un Dio e ti premia oggi siamo stati premiati. Il futuro? Per me è come se fosse arrivata una società nuova che ancora non ha chiamato tutti per vedere di capire il futuro ma a Spezia si sta molto bene e dopo una promozione e una salvezza così è normale che l'affetto sia enorme".