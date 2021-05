"Siamo giovani, spavaldi e ingenui. Faremo valere il fattore campo"

La Spezia - “E' un ottimo risultato, ma a dieci minuti dalla fine potevamo gioire per l'obiettivo raggiunto. Rimangono due partite in casa in cui sfruttare il fattore campo e ottenere i due punti che ci servono”, analizza così Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN una serata ricca di emozioni. Non è arrivata la salvezza matematica, è arrivata però finalmente una prestazione che ricorda il miglior Spezia. “Siamo partiti forte nel primo tempo, come l'avevamo preparata. Maggiore e Farias hanno avuto nei piedi occasioni ghiotte. La prestazione è stata di livello, non abbiamo sofferto poi molto. Il secondo gol si poteva evitare forse, ma ora pensiamo già alla prossima”.

La mancanza di malizia ha fatto la differenza, si poteva perdere un po' di tempo nel finale. “Ci teniamo a raggiungere l'obiettivo, spingiamo fortissimo dalla prima giornata. Chiaro che magari nel finale qualcosa perdi in fatto di lucidità. Si potevano evitare alcuni falli e quindi non permettere alla Sampdoria di mettere quei palloni in area. Lo Spezia è questo: giovane, spavaldo e ingenuo. Però abbiamo 35 punti, vediamo il nostro obiettivo e lo vogliamo ottenere”. Il Torino viene da uno 0-7 in casa. “Una partita vera, una battaglia da preparare al massimo”.