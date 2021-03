"Ricci vuole rimanere qui, rinnoveremo con Bastoni"

La Spezia - "Per il rinnovo di Matteo Ricci c'è stato un rallentamento, perché c'è stata differenza tra domanda ed offerta. Non abbiamo trovato un accordo secondo i parametri d'azione della vecchia proprietà. Tale è rimasta perché c'è stato il passaggio di società. Ad oggi è la priorità di questa società, i nuovi proprietari conoscono questo aspetto. Vedremo gli sviluppi". Il direttore generale dell'area tecnica aquilotta, Mauro Meluso, fa il punto su un tema che è tornato di grandissima attualità negli scorsi giorni. Il regista aquilotto ha un accordo in scadenza a giugno con il club di Via Melara e la chiamata nella nazionale maggiore di Roberto Mancini ha già mosso le prime voci di mercato. "La volontà dl calciatore è quella di rimanere nella società che lo ha valorizzato, lo ha cullato. E' un'impellenza".



Tanto è stato fatto per patrimonializzare il club in questi mesi di lavoro, che Meluso definisce il core business di un club calcistico. "Chiaramente appena sono arrivato la priorità è stata costruire la squadra per la serie A. Ma da subito, da quando mi sono insediato, mi sono accorto del fatto che ci fossero calciatori che andavano a scadenza. Parlo di Gyasi, dello stesso Ricci, Galabinov, Terzi, Acampora e Bastoni. Non si poteva affrontare la serie A con dei 1994 con contratto così breve".

"Sono partito da Gyasi e abbiamo subito trovato un accordo. Acampora merita un discorso a parte. Galabinov e Terzi, avendo un'età maggiore, si possono gestire diversamente". Per quanto riguarda Simone Bastoni, autore di una stagione oltre ogni aspettativa, anche in questo caso l'idea del direttore è adeguare il contratto e prolungarlo. "E' in scadenza nel 2022 ed è una situazione da prendere in mano oggi". Martin Erlic è invece blindato fino al 2024. "Lo riteniamo un calciatore importante in prospettiva futura, è stato rinnovato sotto la ma gestione con un quadriennale quando aveva ancora solo due anni".



Il punto è che, a fronte di un contratto lungo, anche la stessa capacità negoziale del club cedente aumenta. "Se una società si avvicina per acquistarlo, usando un termine improprio perché si acquistano i diritti contrattuali in verità, conta che un calciatore abbia fatto bene e quanti anni di contratto ha".