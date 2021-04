La Spezia - Ieri, al ritorno della squadra da Genova, un gruppo di tifosi dello Spezia ha fatto tappa al Ferdeghini per dare supporto a Italiano e i suoi, affiggendo uno striscione che recita 'Non mollate'. Un gesto simbolico di chiaro sostegno alla squadra, ieri sconfitta a Marassi per 2 a 0, chiamata allo sprint finale per la salvezza.