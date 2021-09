"Kiwi" ha già girato mezza Europa e ora sogna la nazionale polacca

La Spezia - "E' un passo importante per la mia carriera, sono davvero felice di aver firmato un contratto con lo Spezia. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi due anni all'MSK Zilina, non vi dimenticherò. Anzi credo che un giorno ci incontreremo, magari nelle coppe europee". Le idee chiare di Jakub Kiwior, 20enne difensore centrale dello Spezia da ieri pomeriggio. Per tutti Kiwi, è il centrale di piede mancino che Riccardo Pecini andava cercando per completare una batteria di quattro colleghi, tutti molto giovani.

Ieri il saluto al club slovacco in cui lui, polacco di nascita, è cresciuto nelle ultime due stagioni. Seppure nato nel 2000, il natico di Tychy si appresta a giocare nel terzo Paese in carriera: Polonia, Belgio, Slovacchia e ora Italia. "Lo Spezia ce lo ha chiesto già a metà agosto, prima del doppio confronto in Conference League contro lo Jablonec - rivela il direttore sportivo Karol Belanik -, ma lo abbiamo trattenuto per giocarci le nostre carte. E' stato molto importante per noi in questi anni: incrociamo le dita perché possa avere successo in Italia, dove c'è grande organizzazione tattica. Speriamo di vederlo presto con la nazionale della Polonia".