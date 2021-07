"In ritiro con venti giocatori. Maran? Uno dei pochi seguiti"

La Spezia - Al 1° luglio senza allenatore. Riccardo Pecini e tutto lo Spezia non pensavano di trovarsi in questa situazione al via del mercato. “Il tempo è tiranno, ma lo useremo tutto per fare la scelta per noi migliore”, dice in conferenza stampa il nuovo chief football operations officer del club. Da Ranieri a Tedesco, la fantasia del calciomercato si è sbizzarrita in queste settimane. Ma la realtà è che c'è un candidato forte: “Maran? E' uno dei pochi profili che stiamo analizzando con attenzione”, spiega Pecini senza sbottonarsi oltre.

I primi arrivi saranno conseguenza. La stima è di chiudere con 10-12 entrate entro la fine del mercato. Ma intanto la prima scadenza è il 12 luglio, quando la squadra salirà a Prato allo Stelvio per il primo ritiro. “Il progetto doveva essere quello di arrivare in ritiro con almeno venti elementi più qualche ragazzo – spiega Pecini -. Ma purtroppo è inutile pensare di fare mercato senza l’allenatore. Dobbiamo ritardare oggi per poi accelerare a ridosso dell’inizio del ritiro”.