"Guida tecnica della Trading Logistic cambierà"

La Spezia - A palla ferma, cervello invece in movimento come non mai, vuoi per riflettere su quanto trascorso o per decifrare quanto in arrivo. Non sfugge a questa sorta di regola vigente durante i periodi d’inattività nemmeno il general manager della Trading Logistic Spezia, Beppe Tartaglia, dopo una stagione pallavolistica vissuta in Serie B maschile.



A fine stagione bottiglia mezza vuota o mezza piena??

A fine stagione bottiglia completamente piena ed un grazie sincero allo staff tecnico capitanato da mister Cecchi e ai ragazzi tutti, per quello che hanno fatto in quest’annata difficile, per tutto quello che è accaduto ed accade in campo extra-pallavolistico. Avevamo chiesto una salvezza tranquilla ed è arrivato il primo posto nel girone iniziale e quindi i playoff per la promozione. Un solo rammarico, non averli potuti giocare al massimo, per gli strascichi del Covid sui ragazzi e alcune assenze importanti dovute allo stesso motivo. ?



La guida tecnica rimarrà ad Andrea Cecchi?

?La guida tecnica cambierà e non certo per demerito. Andrea, per motivi legati al suo lavoro di docente e libero professionista, ha a malincuore deciso di abbandonare il ruolo di Head Coach per l'impossibilita di dedicare a una attività così importante tutto il tempo che serve. È chiaro che noi ci auguriamo che lui rimanga in ambito palestra vedremo con che ruolo per non perdere la sua grande esperienza e passione per questo sport.



Come si pensa di rafforzare la squadra e con quale obiettivo?

Anzitutto vediamo chi assumerà la guida tecnica e poi con lui concorderemo il da farsi. Obiettivo primario, la conferma della maggior parte della “rosa” che così bene ha fatto e poi vedremo di operare qualche innesto di qualità, per cercare di migliorare quanto fatto quest’anno (compatibilmente col “budget” a disposizione). ?



Possibilità di un allargamento del settore giovanile?

Non una possibilità: ma un obbligo! In questi tempi di pandemia in cui spostarsi è sempre più difficoltoso, dove trovare risorse è sempre più arduo, poter contare su una base numerosa di ragazzi locali è la “conditio sine qua non” per sopravvivere. Il primo passo è stato l'ingaggio del prof. Manrico Benevelli a cui è stata affidata la responsabilità di tutto il settore scolastico dove lui rappresenta veramente un valore aggiunto per capacita ed esperienza.



Ipotizzabile un avvento della Trading Logistic anche sul fronte femminile?

?Per quanto posso sapere io, nella mia qualità di G.M. della società, per ora assolutamente no; ma nella vita mai dire mai. Oltretutto questa sarebbe una decisione che non competerebbe assolutamente al sottoscritto, ma allo sponsor in primis, poi al presidente ed al consiglio direttivo della società.



La pallavolo tornerà alla normalità con la nuova stagione sportiva e ha nel frattempo imparato qualcosa?

Credo che la risposta a questa domanda la conosca solo il buon Dio per chi ci crede, anche se è chiaro che tutti ce lo auguriamo, consapevoli però che difficilmente tutto tornerà come prima. In quanto ad imparare qualcosa credo non debba essere solo la pallavolo, ma il paese tutto, a partire da chi ci governa. Mi pare chiaro che questo maledetto virus abbia ancora una volta messo a nudo tutte le nostre mancanze, i nostri sprechi, la nostra cronica mancanza di visione d’un futuro sostenibile per i nostri figli. Lo avremo imparato? Sapremo invertire la rotta? Speriamo altrimenti andremo poco lontano. E sarebbe un peccato, non solo per la pallavolo, anzi...