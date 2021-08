'Giochi sull'erba' e Open day con Mamas Giovani

La Spezia - L'Asd Mamas Giovani organizza la prima edizione di 'Giochi sull'erba' (18 e 19 agosto dalle 19.30 per bambini dai 5 ai 9 anni) e un Open day (25 e 26 dalle 19.30 per le annate 2010 e 2011). L'appuntamento è dai campi sintetici del Pieroni, in località Pieve, alla Spezia. La partecipazione alle iniziative è gratuita e senza vincoli. Per informazioni: direttore tecnico Villani (3519968800), responsabile scuola calcio Greco (3475306333), segretario Catarozzolo (3479772516). Fb: Asd Mamas Giovani.