"Entusiasmo dei nazionali può essere una spinta ulteriore per il rush finale"

La Spezia - “Domani ci aspetta una partita difficile che riapre l'ultima parte di campionato, ci attendono dieci sfide importantissime e dovremo rispondere nel migliore dei modi”. Così Vincenzo Italiano prima della partenza per Roma dove domani lo Spezia affronterà la Lazio che all'andata s'impose nonostante la buona prestazione degli aquilotti. “Ci misero in difficoltà sotto alcuni aspetti che abbiamo cercato di curare e migliorare – ha ricordato oggi l'allenatore – errori che speriamo di non commettere domani contro una delle squadre più forti del campionato”.

“Torniamo in campo dopo la sosta – ha proseguito – con tutti i nazionali a disposizione anche se abbiamo dovuto preparare la trasferta con due soli allenamenti. Fisicamente stanno tutti bene e sono contento per quello che hanno fatto con le rispettive squadre, indipendentemente da quanto hanno giocato essere nel giro della nazionale per loro è sempre una grande soddisfazione. Penso che anche a livello mentale stiano tutti bene e mi auguro che questo dia a tutti una spinta ulteriore per questo rush finale e per quello che ciascuno di loro può dare a livello individuale”.



Sosta che lo Spezia ha vissuto con maggior serenità dopo la vittoria sul Cagliari: “Sono stati tre punti importanti – ha osservato Italiano – che hanno interrotto quel periodo un po' negativo sotto il punto di vista dei risultati anche se le prestazioni sono sempre state confortanti. Credo che si possa ancora cercare di limare e migliorare altri aspetti e dettagli. Il nostro approccio sarà sempre quello che ci ha fatto ottenere 29 punti con la consapevolezza che in tante situazioni possiamo essere più bravi, specie in quelle in cui stacchiamo la spina o non affondiamo il colpo. Possiamo ancora crescere”.

Infine sulla prossima sfida salvezza al Picco con il Crotone: “Pensiamo a una partita alla volta perché per lo Spezia tutte sono diffiicili e da affrontare e preparare nel migliore dei modi. Oggi – conclude - siamo concentrati sulla Lazio, avversaria con giocatori di livello mondiale che in qualsiasi qualsiasi momento possono decidere le sorti di una partita. Dalla prossima penseremo alle altre”.