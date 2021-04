"E' l'attenzione che metti a farti vincere le partite"

La Spezia - "La partita con la Lazio ci lascia grande amarezza per il punto che siamo andati vicini a portare a casa. Ma i ragazzi sono stati ancora una volta bravi e fare une prestazione di livello". Lo Spezia di Vincenzo Italiano ha una strada per portare a casa l'obiettivo: non cambiare. Ha sempre giocato con fierezza contro le grandi come contro le squadre meno accreditate. E non a caso la classifica di 29 punti è frutto di un bottino costruito un passo alla volta ed equamente distribuito tra le prime della classifica e le colleghe in lotta per la salvezza.

Così, nel racconto di questo campionato sino ad oggi, ci sta il 2-0 alla capolista Milan come il 4-1 subito dal fanalino di coda Crotone. "Hanno tanti punti di forza. Si esprimono bene e stanno mettendo in difficoltà tutte le avversarie che incontrano. E' una partita importante per noi che vogliamo dare un segnale alla classifica. E per il Crotone, che crede nel miracolo salvezza. Sarà una bella battaglia".

Chi meno sbaglia la porta a casa. "Lo Spezia deve avere attenzione, esprimersi con qualità, percepire i pericoli e le opportunità. Il livello di attenzione ti fa vincere o perdere le partite". Il gruppo non ha perso la concentrazione. "Tutti spingono forte e mi mettono in difficoltà nella scelta dell'undici iniziale. Ho tanti dubbi. Ci sono ragazzi che meritano una maglia da titolare, ma si va in campo in undici. Chi entra a partita in corso può decidere la partita e in questa fase conta remare tutti dalla stessa parte".

Il traguardo è lì, ma va superato. "Sentiamo che anche i tifosi avvertono il momento. So che ci tengono, chiedono attaccamento e cuore. Ce lo abbiamo sempre messo e ce lo riconoscono".